Erdoğan: İntikam hissi ile karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreni'nde konuştu.

Nobel Edebiyat Ödülü'ne tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"KENDİNE AİT KÜLTÜRÜ OLMAYAN EZİLMEYE MAHKUMDUR"

"Kendine ait kültür ve sanat üretemi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli veya açık hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur.

Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız.

Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi

Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için birer abide olarak görüyoruz."