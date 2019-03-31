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184 seçmeni bulunan mahalle sandığa gitmedi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çağa Mahallesi sakinleri sandığa gitmeme kararı aldı.

DHA | 31.03.2019 - 11:40..
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Mahalle sakinleri mahallelerine hizmet gelmediğini iddia ederek, yerel seçimde sandığa gitmeyerek oy kullanmama protestosu yaptı.

''ÇAMUR İÇİNDE YAŞIYORUZ, OY YOK''

Seçmenin oy kullanmadığı mahallede sandık görevlileri ise mahalle sakinlerinin oy kullanmasını bekledi. Yılardır hizmet alamadıklarını ve bu nedenle oy kullanmama kararı aldıklarını belirten mahalle sakini Necmi Güldiken, "Mahallemizde yollarımız yapılmadı, çamur içinde yaşıyoruz. Su sıkıntımız yine çözülmedi. Bu nedenlerden dolayı mahalle sakinleri olarak sandığa gitmiyoruz" dedi.

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