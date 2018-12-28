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185 kilo kadın tedavi için yardım bekliyor

Denizli'de boşanmasının ardından kilo almaya başlayan Ulviye Akman son 2 yıldır 185 kiloya ulaştığı için hareket edemiyor.

İHA | 28.12.2018 - 12:41..
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Çivril’in Kızılcasöğüt Mahallesi’nde tek başına yaşayan 64 yaşındaki Ulviye Akman aşırı kiloları nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından kurtulmak için yardım istiyor.

YATAĞA BAĞIMLI OLDU

32 yıl önce eşinden boşanan ve Kızılcasöğüt Mahallesi’nde yalnız yaşayan Akman ilerleyen yaşı ile birlikte kilo almaya başladı. Akman aldığı kilolar nedeniyle yataktan çıkamaz oldu ve hareket edemeyince kilo alması daha da hızlandı.

TEDAVİ GÖRMEK İSTİYOR

Son 1 yıl içinde aldığı kilolar ile yatağa bağımlı hale gelen Akman, ayaklarının ağrıması nedeniyle yürümekte zorlanmaya başladı. İhtiyaçlarını ve ev işlerini emekleyerek yapmaya çalışan çoğu zaman da komşuların yardımıyla hareket edebilen yaşlı kadın tedavi görüp kilolarından kurtulmak istiyor.

185 kilo kadın tedavi için yardım bekliyor

BOŞANMANIN ARDINDAN KİLO ALMAYA BAŞLADI

Çivril Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı 430 lira engelli maaşı ile hayatını devam ettiren Akman, eşinden ayrıldıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kilo almaya başladığını ve zamanla kiloların arttığını belirterek, 32 yıl önce eşinin yurt dışına çıkmak için kendisinden boşandığını ve çocuklarını da alarak gittiğini ifade etti. Kendisinin bunun ardından sağlık sorunlarının başladığını ve kullandığı ilaçlardan kaynaklı hızla kilo almaya başladığını söyledi.

"HAREKET DAHİ EDEMİYORUM"

Akman, "2 senedir hiç yürüyemiyorum, tansiyon, şeker ve kalp var. Hareket dahi edemiyorum" dedi.

İhtiyaçlarını göremediğini ve kimsesinin olmadığını söyleyen Akman, kilolarından kurtulmak için şimdi kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

185 kilo kadın tedavi için yardım bekliyor

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