Apple'ın 5G destekli iPhone'ları yeterince hızlı olmayacak

Yavaş yavaş hayatımıza giren 5G teknolojisi sayesinde, kullanıcılar sıfır gecikmeye sahip yüksek hızlı internete erişebilecek. Birçok akıllı telefon üreticisi ise, şimdiden 5G destekli akıllı telefon modellerini satışa çıkararak pazarda yer edinmek istiyor.

Geçtiğimiz eylül ayında iPhone 11 serisini tanıtan Apple, telefonlarda 5G desteğine yer vermemişti. Ancak bu yıl çıkacak iPhone'larda bu teknolojinin kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ iPHONE'LAR TAM ANLAMIYLA 5G'DEN YARARLANAMAYACAK

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun son raporunda, Apple'ın 2020'de 5G destekli 4 farklı iPhone modeli piyasaya süreceği, ancak bu telefonların tam anlamıyla 5G'den yararlanamayacağı yer alıyor.

İKİ FARKLI 5G STANDARDI VAR

Şu anda 6 GHz ve mmWave olmak üzere 5G'nin çalıştığı iki farklı standart bulunuyor. Dünya genelindeki farklı operatörler de bu standartlarından bir tanesini kullanmak zorunda. 6 GHz bandı, 100-150 Mbps internet hızlarına ulaşabilirken, milimetrik dalga olarak bilinen mmWave ise 1 Gbps'yi aşan rekor hızlara çıkabiliyor.

Ancak mmWave standardının menzili oldukça düşük olduğundan, operatörlerin çok sayıda baz istasyonu kurmaları gerekiyor.





5G'Lİ iPHONE'LARDA 6 GHz BANDI KULLANILACAK

Apple, 2020'nin ikinci yarısında 60 milyona yakın 5G destekli iPhone satışa çıkaracak. Ancak bu modeller 6 GHz bandını kullanacağından, kullanıcılar en fazla 100-150 Mbps internet hızlarına ulaşabilecek.

Yaklaşık 8 milyon mmWave uyumlu iPhone modelinin ise Ocak 2021'de satışa çıkması bekleniyor. Ayrıca bu iPhone'lar, yalnızca belirli ülkelerdeki pazarlara gönderilecek.

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