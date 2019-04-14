Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi.
ZİRAİ DON VE KAR YAĞIŞINA KARŞI UYARI
Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
15 Nisan 2019 Pazartesi
16 Nisan 2019 Salı
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