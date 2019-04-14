Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

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Kremlin'den Türkiye'nin S-400 tavrına övgü

Kremlin Sözcüsü Peskov, S-400 konusunda, "Gerçekten eşi görülmemiş bir baskı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert ve kesin bu duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.