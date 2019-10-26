188 bin kişi soyadını değiştirdi

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı, mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyad değiştirme uygulamasında, ilçe nüfus müdürlüklerine ismini düzeltmek, soyadını değiştirmek isteyenlerden yoğun başvuru oldu. Başvurular sonucunda, 188 bin 129 kişinin soyadı, mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi. Uygulama, 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.

UYGULAMA GEÇEN YIL BAŞLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebiliyor.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bu kapsamda, ülke genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine ismini düzeltmek, soyadını değiştirmek isteyenlerden yoğun başvuru oldu. Başvurular sonucunda, 188 bin 129 kişinin soyadı, mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi. Bu kapsamda, "Top, Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut, Davul" gibi soyadları değiştirildi.

EN ÇOK DÜZELTMEYAPILAN İL İSTANBUL

En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan il 13 bin 442 adet ile İstanbul oldu. İsim düzeltmede İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Bursa, Adana, Kocaeli, Konya takip etti.

EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN AD VE SOYADLAR

Kadınlarda en çok düzeltmesi yapılan isim 655 adet ile ''Rabiye'', en çok değiştirilen soyadı ise 2 bin 26 adet ile ''Top'' oldu. Erkeklerde en çok düzeltmesi yapılan isim 409 adet ile ''Ümüt'', en çok değiştirilen soyadı da yine 2 bin 523 adet ile ''Top'' oldu. Düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam bozukluğuna yönelik ise 393 adet ad değişikliği yapıldı.

UYGULAMAYA KİMLER BAŞVURABİLİR

Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç soyadı olduğu değerlendirilenler, ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını talep edenler, il ve ilçe idare kurullarına başvuru yapabiliyor. Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler, bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmiyor. Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor. Uygulama, 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.