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19 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi tutuklandı

Ankara’da kendisini hakim veya savcı olarak tanıtıp, vatandaşları dolandıran “Binbir Surat” lakaplı Seher Güner, polisin operasyonuyla yakalandı.

İHA | 30.11.2018 - 08:41..
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Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Kocaeli’de çok sayıda kişi ile bazı kamu kurumlarından, kendisini savcı olarak tanıtan bir kadın tarafından dolandırıldıkları şikayeti üzerine Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Polis, 2 aylık teknik-fiziki takibin ardından dolandırıcı Seher Güner’in Mamak’ta kaldığı yeri belirledi. Takipten kaçmak için kendi adına telefon kullanmayan, sürekli adres değiştiren Güner, yapılan baskın ile yakalandı. Güner’in, gözaltına alan polise de “Ben savcıyım, siz kim oluyorsunuz da beni yakalıyorsunuz” diye çıkıştığı öğrenildi. Emniyette sorgulanan Güner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAHTE SAVCININ SUÇ DOSYASI KABARIK

İlkokul mezunu sahte savcı Güner’in, 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan bir cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Evlilik sitelerinde sahte hesaplar açarak savcı cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Güner’in bu yolla da kendisiyle evlenmek isteyenleri dolandırdığı öğrenildi.

Güner’in “evrakta sahtecilik”, “dolandırıcılık”, “sahte kimlik düzenleme” gibi 19 ayrı suçtan araması olduğu, cezaevinden de firar ettiği belirlendi. Sosyal medya hesaplarında savcı-hakkim cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları kullanan Güner’in, çok sayıda kişiyi ve kamu-kurum kuruluşunu da dolandırdığı ortaya çıktı. Güner’in dolandırdığı kişilerden parayı, farklı bankalardan açtırdığı hesaplara yatırmalarını istediği, paraları da kısa sürede çekerek hesaplarını boşalttığı belirlendi.

Evlilik sitelerinde sahte ad-soyadı ve takma isimlerle hesaplar açan Güner’in, burada da cübbeli fotoğraflarını koyup, savcı olarak kendisini tanıtarak evlenme isteyen kişilerle bağlantıya geçtiği öğrenildi. Söz konusu kişilerden evlilik vaadiyle para aldığı belirlenen Güner’in ardından kayıplara karıştığı kaydedildi. Güner’in daha önce de resmi olarak 3 evlilik yapıp, boşandığı da ortaya çıktı.

19 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi tutuklandı

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