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19 ilde FETÖ soruşturması: 34 askere gözaltı kararı

Sürekli bir halde sabit hatlardan ardışık olarak arama gerçekleştirdikleri saptanan 34 askeri personel hakkında, arama ve gözaltı kararı çıkartıldı.

DHA | 09.01.2019 - 13:18..
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Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden sorumlu mahrem imamları tarafından, kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanılan sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları saptanan 34 askeri personel hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

19 İLDE ŞÜPHELİLER ARANDI

'FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla aranan şüphelilerin yakalanması için 19 ilde çalışma başlatıldı.

19 ilde FETÖ soruşturması: 34 askere gözaltı kararı

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Kayseri merkezli Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta sürdürülen operasyonlarda, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

19 ilde FETÖ soruşturması: 34 askere gözaltı kararı

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