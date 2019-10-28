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Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

Şehir Tiyatroları bu hafta 1 yeni,9 oyunla seyircisinin karşısınına çıkacak.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 15:33..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 30 Ekim-2 Kasım 2019 tarihleri arasında 1’i yeni, 9 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

SAHNELENECEK OYUNLAR

Bu hafta sahnelenecek oyunlar: Ay, Carmela!, Hastalık Hastası, Nora-Bir Bebek Evi, Macbeth, Felatun Bey ile Rakım Efendi, Son, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Vahşi Batı, Can Yeleği.

Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

AY, CARMELA (Yeni Oyun)

İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgularlar.

Jose Sanchis Sinisterra’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Deran Özgen rol alıyor. Oyun, 30 Ekim-2 Kasım 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

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