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19 ton kaçak midye ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu tır ile kamyonette, toplam 19 ton kaçak midye bulundu.

DHA | 06.01.2019 - 14:53..
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Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, İstanbul'dan İzmir'e kaçak midye götürüleceği bilgisi alındı. Jandama ekipleri, gece Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde gerekli tedbirleri alarak, beklemeye başladı.

19 ton kaçak midye ele geçirildi

Saat 23.00 sıralarında yoldan geçen tır ve kamyonet durduruldu. Araçların kasalarında yapılan aramalarda, çuvallara doldurulmuş toplam 19 ton kaçak midye bulunarak, el konuldu.

19 ton kaçak midye ele geçirildi

Ele geçirilen 19 ton kaçak midye, Gemlik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Araçların sürücüsü 2 şüpheliye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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