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19 yaşındaki genç kız babasını öldürdü

Adıyaman’da, genç bir kız tartıştığı öz babasına silahla kurşun yağdırarak öldürdü. Polis, genç kızı ve olayı telefonla haber verdiği arkadaşını gözaltına aldı.

İHA | 12.03.2020 - 09:59..
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Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın ikinci katında oturan 19 yaşındaki D. Buğdaycı isimli genç kız, gece geç saatlerde bilinmeyen nedenden dolayı öz babası olan Yusuf Buğdaycı (44) ile tartıştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Kısa sürede büyüyen tartışmada genç kız, yanında bulundurduğu tabancayı defalarca ateşleyerek babasını vurdu. Kızının ateşlediği tabancadan çıkan mermilerin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Yusuf Buğdaycı, olay yerinde hayatını kaybetti.

19 yaşındaki genç kız babasını öldürdü

Meydana gelen feci olayla birlikte silah seslerini duyan komşular, Buğdaycı Ailesinin evine koşarak acı manzarayla karşılaştı.

GENÇ KIZ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Babasını silahla vurarak öldüren D. Buğdaycı, iddiaya göre bir arkadaşını arayarak, olayı anlattı. Telefondan olayı öğrenen D.Buğdaycı’nın arkadaşı da olay yerine geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak babasını öldüren D. Buğdaycı ile olay sonrası eve çağırdığı ismi öğrenilemeyen kişiyi gözaltına aldı.

19 yaşındaki genç kız babasını öldürdü

SAVCI İNCELEME YAPTI

Gözaltına alınan D. Buğdaycı ile arkadaşı, sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken olay yeri inceleme polis ekipleri ile Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından kızı tarafından öldürülen Yusuf Buğdaycı’nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

19 yaşındaki genç kız babasını öldürdü

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

19 yaşındaki genç kız babasını öldürdü

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