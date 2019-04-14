19 yaşındaki madde bağımlısı anneannesini rehin aldı

Yeşilkent Mahallesi 1299 Sokak'taki dört katlı binanın birinci katında anneannesinde kalan 19 yaşındaki C.K., yaşlı kadından para istedi.
Ret cevabı alan C.K, anneannesini bıçakla rehin aldı. Komşuları, ısrarlara rağmen şüphelinin kadını bırakmaması üzerine, durumu polis ekiplerine bildirdi.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu C.K, elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.
Annesiyle babasının ayrıldığı ve uzun süredir anneannesiyle yaşadığı öğrenilen C.K, polis merkezine götürüldü.