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19 yaşındaki madde bağımlısı anneannesini rehin aldı

Esenyurt'ta, madde bağımlısı olduğu belirtilen torunu tarafından bıçakla rehin alınan kadın, polis ekiplerince şahıs ikna edilerek kurtarıldı.

AA | 14.04.2019 - 19:20..
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Yeşilkent Mahallesi 1299 Sokak'taki dört katlı binanın birinci katında anneannesinde kalan 19 yaşındaki C.K., yaşlı kadından para istedi.

Ret cevabı alan C.K, anneannesini bıçakla rehin aldı. Komşuları, ısrarlara rağmen şüphelinin kadını bırakmaması üzerine, durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu C.K, elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

Annesiyle babasının ayrıldığı ve uzun süredir anneannesiyle yaşadığı öğrenilen C.K, polis merkezine götürüldü.

19 yaşındaki madde bağımlısı anneannesini rehin aldı

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