19 yaşındaki Merve başkalarına can olacak

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 19 yaşındaki Merve Savaş'ın beyninde tümör olduğu belirlendi.
İKİ KİŞİYE UMUT OLDU
Yaklaşık 1 yıldır özel bir hastanede tedavi gören genç kızın, dün gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Merve Savaş'ın iki kişiye hayat olacağı belirtildi.
AİLESİ VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Genç kız, Mustafakemalpaşa Mahallesi Yamanlar Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenazede Merve Savaş'ın ailesi ve arkadaşları gözyaşı döktü.