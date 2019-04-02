19 yaşındaki Merve başkalarına can olacak

HDP bu kez terörist cenazesine gitmedi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı 10 il var.

İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Isla, Türkiye'nin en iyisi olarak Quaresma'yı gösterdi.

Isla'ya göre en iyisi Quaresma

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Bankaya satırla giren adamı durdurdu

Çin'de, banka olduğu tahmin edilen yere elinde satırla dalan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahsa, bankada bulunan yaşlı bir adam müdahale etti.