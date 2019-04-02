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19 yaşındaki Merve başkalarına can olacak

Beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden henüz 19 yaşındaki genç kız, iki kişiye umut oldu.

DHA | 02.04.2019 - 09:34..
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 19 yaşındaki Merve Savaş'ın beyninde tümör olduğu belirlendi.

İKİ KİŞİYE UMUT OLDU

Yaklaşık 1 yıldır özel bir hastanede tedavi gören genç kızın, dün gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Merve Savaş'ın iki kişiye hayat olacağı belirtildi.

19 yaşındaki Merve başkalarına can olacak

AİLESİ VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Genç kız, Mustafakemalpaşa Mahallesi Yamanlar Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenazede Merve Savaş'ın ailesi ve arkadaşları gözyaşı döktü.

19 yaşındaki Merve başkalarına can olacak

19 yaşındaki Merve başkalarına can olacak

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