19 yaşındaki şüpheli, annesini öldürüp intihar etti

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan Metehan Erke (19), annesi Aynur Erke (50) ile dün akşam saatlerinde halası F.Y.'nin evine ziyarete gitti.

Burada, Metehan Erke ile annesi Aynur Erke arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından anne ve oğlu, bugün saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, 7004 Sokak'taki evlerine döndü. Tartışma burada da devam etti.

TARTIŞMANIN UZAMASINA SİNİRLENDİ, ANNESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Metahan Erke, evdeki pompalı tüfekle annesini vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalan Aynur Erke, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu defa elindeki tüfeği kendisine doğrultan Metehan Erke, bir kez daha tetiğe dokunarak, intihar etti. Kendisini ziyaretten dönen anne ve oğlunun evlerine ulaşıp ulaşmadığını merak edip arayan F.Y., telefonlarına cevap alamayınca, merak edip, yengesinin evine geldi.

KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Aralık olan kapıdan içeri giren F.Y., yengesi ve yeğenini kanlar içinde bulup, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri de, Aynur ve Metehan Erke’nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aynur ve Metahan Erke'nin cesetleri otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

İKİ AY ÖNCE TABURCU OLDU

İki yıl önce babasını kanserden kaybeden ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu da iddia edilen Metehan Erke'nin, psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürüldü. Bu konuda birçok kez yardım alan Erke'nin son olarak, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüp 2 ay önce taburcu olduğu belirtilirken, annesi Aynur Erke ile sık sık tartıştığı ve ikili arasında daha önce bu tarz kavgaların çokça yaşandığı öğrenildi.

İKİNCİ BİR TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Doktorların, Metehan Erke'nin tedavisine Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisini önerdiği fakat anne Aynur Erke'nin, oğlunu hastaneye yatmaya ikna edemediği de belirtildi. Anne ve oğlunun bu nedenle de zaman zaman tartışma yaşadığı kaydedildi.