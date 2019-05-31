19 yıl hapis cezası bulunan suçlu polisten kaçamadı

Karıştığı birçok hırsızlık olayından dolayı hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K.’nin (25) saklandığı ikameti tespit eden Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

19 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI, 17 AYRI HIRSIZLIK SUÇU VAR

Hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 17 farklı hırsızlık dosyasından da aranması bulunan M.A.K.’yi saklandığı evde yakalayan ekipler, şahsı alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen zanlının, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.