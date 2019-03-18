1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları sürüyor

"1915 Çanakkale Köprüsü"nün denize indirilen Avrupa ve Asya kule keson temellerinin çalışmaları sürdürülüyor.

Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 75 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 103, yüklenici bünyesinde 568'i mühendis olmak üzere toplam 2 bin 919 kişi çalışıyor. 165 iş makinesinin kullanıldığı projede 68'i köprü, 20'si yol yapımında olmak üzere toplam 88 alt yüklenici, 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.

Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin batısına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.

Bu sene 18 Ocak'ta düzenlenen törenle köprünün en önemli yapılarından biri olan kule keson temellerinin kuru havuz inşaatından alınarak yüzdürülme işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından köprünün en önemli noktaları olan ayak bölümlerindeki çalışmalara hız verildi.

BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ

Islak havuzdaki imalat çalışmaları ile Asya ve Avrupa ankraj imalatları, Avrupa ve Asya yaklaşım viyadüğünde kazı çalışmalarına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya kule temeli için çakıl yataklaması da bitirildi.

Tesviye çalışmaları devam eden ve Avrupa kule temelinde de çakıl yataklama çalışmaları sürdürülen köprünün, proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Koru mevkisi arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.