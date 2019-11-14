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Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın bir kısmının onarıldığı görülürken, çalışmaların durduğu dikkat çekti.

İHA | 14.11.2019 - 09:44..
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İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali, havadan görüntülendi.

ÇALIŞMALARIN DURDURULDUĞU GÖRÜLÜYOR

Restorasyon çalışmalarında yalının bir bölümünün onarıldığı, ancak çalışmaların durduğu dikkat çekti. Beykoz’daki tarihi yalıya çarpan Vitaspirit isimli geminin sahibinin sorumluluk miktarı da belirlendi.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

GEMİNİN ÖDEYECEĞİ TUTAR 206 MİLYON TL

Vitaspirit gemisinin sahibi, sorumluluk miktarının sınırlandırılması için dava açmıştı. Mahkeme, gemi sahibinin en yüksek sorumluluk sınırının faizi ile birlikte 206 milyon 103 bin 865 TL olduğuna hükmetti.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

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