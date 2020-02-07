1928-1942 yıllarından 18422 cilt gazete paylaşıma açıldı

İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen, 'Gazeteden Tarihe Bakış Projesi ' adlı çalışmada, 1928-1942 yıllarında çıkan gazetelerin yer aldığı arşiv paylaşıma açıldı.

KOLEKSİYONDA 18422 ADET CİLT GAZETE YER ALIYOR

18422 adet cilt gazetenin yer aldığı arşivde Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce, Türkçe ve başka dillerde yayınlanmış gazetelerin bulunduğu belirtildi.

TARİHE IŞIK TUTUYOR

Binlerce gazete cildini içeren arşiv, araştırmacıların faydalanması için paylaşıma sunulurken, aynı zamanda o dönemlerin tarihine de adeta ışık tutuyor.

ARŞİVE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN