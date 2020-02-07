taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.027
Euro
6.612
Altın
1572.2
Borsa
121692.48
Gram Altın
302.745
Bitcoin
58932.35

1928-1942 yıllarından 18422 cilt gazete paylaşıma açıldı

İstanbul Üniversitesi'in gerçkelşetirdiği, 'Gazeteden Tarihe Bakış Projesi' adlı çalışma, söz konusu dönemin tarihine ışık tuttu.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 17:36..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen, 'Gazeteden Tarihe Bakış Projesi ' adlı çalışmada, 1928-1942 yıllarında çıkan gazetelerin yer aldığı arşiv paylaşıma açıldı.

KOLEKSİYONDA 18422 ADET CİLT GAZETE YER ALIYOR

18422 adet cilt gazetenin yer aldığı arşivde Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce, Türkçe ve başka dillerde yayınlanmış gazetelerin bulunduğu belirtildi.

1928-1942 yıllarından 18422 cilt gazete paylaşıma açıldı

TARİHE IŞIK TUTUYOR

Binlerce gazete cildini içeren arşiv, araştırmacıların faydalanması için paylaşıma sunulurken, aynı zamanda o dönemlerin tarihine de adeta ışık tutuyor.

1928-1942 yıllarından 18422 cilt gazete paylaşıma açıldı

ARŞİVE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

1928-1942 yıllarından 18422 cilt gazete paylaşıma açıldı

1928-1942 yıllarından 18422 cilt gazete paylaşıma açıldı

1928-1942 yıllarından 18422 cilt gazete paylaşıma açıldı

1928-1942 yıllarından 18422 cilt gazete paylaşıma açıldı

1928-1942 yıllarından 18422 cilt gazete paylaşıma açıldı

1928-1942 yıllarından 18422 cilt gazete paylaşıma açıldı

1928-1942 yıllarından 18422 cilt gazete paylaşıma açıldı

İlginizi Çekebilir
Çiftçinin açığını kollayıp intikam alan koyun
Sırbistan'da bir çiftçi, beklemediği bir anda ahırda bulunan koyunlardan birinin saldırısına uğrayarak, çitlerin üzerinden yere devrildi. O anlar ise kameraya yansıdı.
Babun, yavru aslanı kurtardı
Yavru aslanın bir grup babun tarafından acımasızca öldürüleceğini düşünen safari rehberi bile gördüklerine inanamadı.
Buket Öğretmen'in protez bacakla ilk adım heyecanı
Kayseri'nin Develi ilçesinde görev yapan doğuştan bedensel engelli İngilizce öğretmeni Buket Durmuş, protez bacaklarına kavuştuğu operasyonun ardından ilk defa öğrencileriyle buluştu.
Mahmud Esad Coşan'ın vefatının üzerinden 19 yıl geçti
Mahmud Esad Coşan, Avustralya'da 2001 yılında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'ndan CNN Türk kararı
Ekrem İmamoğlu'ndan CNN Türk kararı
516
İstanbul'da ulaşım ücretine yüzde 35 zam
İstanbul'da ulaşım ücretine yüzde 35 zam
1146
Habertürk canlı yayınında duyulan zam tepkisi
Habertürk canlı yayınında duyulan zam tepkisi
432
ABD El Kaide liderini öldürdüğünü açıkladı
ABD El Kaide liderini öldürdüğünü açıkladı
185
Koronavirüs nedeniyle 637 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs nedeniyle 637 kişi yaşamını yitirdi
154
Antalya'da gündem beton dubaların fiyatı
Antalya'da gündem beton dubaların fiyatı
340
Erdoğan, ekonomideki gelişmeler için yazı işaret etti
Erdoğan, ekonomideki gelişmeler için yazı işaret etti
922
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir