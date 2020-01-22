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Atatürk'ün 1929'da yapılan heykelinin restorasyonu tamamlandı

Türkiye'nin ilk heykeltıraşlarından Kenan Ali Yontuç'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir ölçülerinde yaptığı heykel, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ne alındı.

AA | 22.01.2020 - 13:51..
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Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, 2009 ve 2012 yıllarında heykeltıraş Kenan Ali Yontuç'un varisleriyle görüşerek heykelin bir kopyasının valilik önüne yaptırıldığını söyledi.

Atatürk'ün 1929'da yapılan heykelinin restorasyonu tamamlandı

ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN YAPILDI

Orijinal heykelin ömrünü uzatmak amacıyla konservasyon ve restorasyon çalışması gerçekleştirildiğini belirten Hacıoğlu, "Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra heykel, Valimiz Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'mize alınmıştır." dedi.

Atatürk'ün 1929'da yapılan heykelinin restorasyonu tamamlandı

İLK YERLİ YAPIM ANIT HEYKELLERİNDEN

Hacıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk heykeltıraşlarından Yontuç'un 1929'da Tekirdağ için yaptığı heykelin önemine işaret ederek, "Birebir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölçülerinde yapılan Atatürk heykeli, kültür merkezimizde yer alıyor. Tekirdağ'a dikilen Atatürk heykeli, bağımsız bir tasarım olarak ilk yerli yapım anıt heykellerdendir." diye konuştu.

Atatürk'ün 1929'da yapılan heykelinin restorasyonu tamamlandı

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