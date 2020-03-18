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Erdoğan Türkiye'deki korona vakalarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sabır ve duayla bu süreci atlatacağını söyledi.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 14:14..
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Erdoğan Türkiye'deki korona vakalarını değerlendirdi

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde başlayan, daha sonra dünyaya yayılan ölümcül virüs korananın Türkiye'ye de sıçraması sonrası, hükümet tarafından tedbirler alındı.

Şu ana kadar Türkiye'de korona sonrası 1 kişi ölürken, vaka sayısı 98'e yükseldi.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantı öncesi kameraların karşısına geçerek, koronavirüs sonrası Türkiye'deki son durumu değerlendirdi.

Erdoğan Türkiye'deki korona vakalarını değerlendirdi ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"SABIR VE DUA İLE BU DURUMU AŞACAĞIZ"

"Bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme ve ekonomiyi ayakta tutma gibi bir zorunluluğumuz var. İşlerin yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Koronavirüs ile mücadele ederken sanayi ve ticarette çarkları çevirmek elbette kolay değildir. Özel sektörün de sorumlulukları vardır. Bunu atlattığımızda önümüzde bizi bekleyen daha güzel günlerin olduğunu görüyoruz. Sabır ve dua ile bugünleri aşacağımızı umuyorum.

Üretimde alternatif denince akla ilk gelen yerlerden biri Türkiye'dir. Petrol fiyatlarındaki düşüş ülkemize büyük avantaj sağlayacaktır. Hastalığı kontrol altında tutarak birkaç haftayı atlatabilirsek umduğumuzdan daha güzel günler bizi bekliyor. Dirayet göstermemiz gerekiyor. Sizlere güveniyorum, birlikte aşacağımıza da inanıyorum.

"EN İYİ KONUMDA OLAN BİZİZ"

Dün 4'lü konferans yaptık. İngiltere ve Fransa'nın durumu, bizimle mukayese edilemeyecek kadar kötü. Virüsle ilgili alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Erdoğan Türkiye'deki korona vakalarını değerlendirdi

Erdoğan Türkiye'deki korona vakalarını değerlendirdi

Erdoğan Türkiye'deki korona vakalarını değerlendirdi

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