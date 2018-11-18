taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.512

Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

Geçtiğimiz pazar saat 18.00’de TRT 1 seyircisinin beğenisine sunulan Tozkoparan, sadece çocukların değil, büyüklerin de beğenisini kazandı.

Özel Haber | 18.11.2018 - 11:59..
  1. Haberler
  2. Medya
Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

Her pazar TRT 1 seyircisinin beğenisine sunulacak olan Tozkoparan, çocukların gönlünde haklı bir yer kazanmaya devam ediyor.

VEYA IMP'nin yapımını üstlendiği çocuk dizisi Tozkoparan, geçen hafta ilk bölümünü yayınladı. İlk bölümde güzel reytingler alan Tozkoparan, aileler ve çocukları tarafından çok sevildi. İkinci bölümüyle süpriz hikayelerle gelecek olan dizi; saat 17.50’de TRT 1 ekranlarında olacak.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE FAYDALI DİZİ

Tozkoparan gelişim çağındaki çocukların, gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayarak, kişilik özelliklerini olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor. Bunu yaparken de benzersiz bir hikaye unsuru olarak, olay örgüsünü okçuluk sporu etrafında topluyor.

Tozkoparan 1 bölüm özeti

DİZİNİN HİKAYESİ

Sağlam ailesinin en küçük bireyi olan Mete, on yaşlarında, akıllı, zeki, hayalperest ve okçuluğa oldukça meraklı fakat içine kapanık bir çocuktur. Okçuluğa merakı olmasına rağmen akciğer hastalığı nedeniyle bu sporu yalnızca hayallerinde yaşamak zorunda kalmıştır. Mete’nin hastalığının gittikçe kötüleşmesiyle birlikte Sağlam ailesi küçük bir kasabaya yerleşir.
Mete’nin yeni okulunda hayallerini süsleyen okçuluğun eğitimi verilmektedir. Mavi Ay ve Kara Yel adlı iki takımın birbiriyle yarıştığını öğrenen Mete bu takımlardan birine dahil olur. Ormanda insanlardan uzak yaşayan, otoriter, sert bakışlı, saçı sakalına karışmış ve bu yüzden çocukların Yabani adını verdikleri, eski bir kemankeş olan Salih’le tanışmasıyla da zamanla içine kapanık ruh halinden sıyrılan Mete kendi karakterini ortaya çıkarmaya başlar.

Tozkoparan 2. bölüm tanıtımı ViDEO

Yeni başlayanlar için Tozkoparan'da kim kimdir;

MAVİ AY TAKIMI

Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

KARAYEL TAKIMI

Çocukların yeni kahramanı: TozkoparanÇocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

120
Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı

Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı

91
Maicon'un eşi İstanbul'dan ayrıldı

Maicon'un eşi İstanbul'dan ayrıldı

22
Hulusi Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Hulusi Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

41
Tekvandocu İmam Hatipli kız Avrupa şampiyonluğu istiyor

Tekvandocu İmam Hatipli kız Avrupa şampiyonluğu istiyor

98
Egzoz muayenesi yaptırmayana büyük ceza

Egzoz muayenesi yaptırmayana büyük ceza

101
Yunanistan'daki 17 Kasım gösterilerinde olaylar çıktı

Yunanistan'daki 17 Kasım gösterilerinde olaylar çıktı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM