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1974'te Mecidiyeköy Viyadüğü'nün yapım çalışmaları

1974 yılında yapımına başlanan Mecidiyeköy Viyadüğü'nün, yıllar önce, henüz daha yapım aşamasındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 14:09..
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TRT Arşivi'nde Türkiye tarihine adını yazmış birçok olay yer alıyor. Arşivin, bu kez tozlu sayfalarından, 1974 yılında yapımına başlanan Mecidiyeköy Viyadüğü'nün görüntüleri bulundu.

1974'te Mecidiyeköy Viyadüğü'nün yapım çalışmaları İZLE

1975'DE HİZMETE SUNULDU

Mecidiyeköy Viyadüğü; 1 senelik yapım çalışmalarının ardından 1975 yılında hizmete açıldı.

1974'te Mecidiyeköy Viyadüğü'nün yapım çalışmaları

İSTANBUL TRAFİĞİNİN MERKEZİ

2010 yılında yapılan bakımın ardından Mecidiyeköy Viyadüğü hala kullanılıyor ve İstanbul trafiğinin en önemli noktalarından biri olarak göze çarpıyor.

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