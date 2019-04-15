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1978 model arabayı limuzine çevirdi

Osmaniyeli Mami Emen, arkadaşıyla birlikte 1978 model Renault 12 Toros marka otomobili ortadan ikiye bölüp demir profillerle uzatarak, limuzine çevirip düğünü için gelin arabası yaptı.

İHA | 15.04.2019 - 16:02..
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Düğün günü kiralayacağı bir limuzin bulamayan Mami Emen, arkadaşı Sefa Kındır ile kolları sıvadı. 3 bin 500 TL'ye Renault 12 Toros marka bir otomobil alan Mami Emen, bu otomobili limuzün görünümüne çevirmeye karar verdi. Osmaniye sanayisinde bir kaportacıda ikiye kestirilen Toros marka otomobilin orta bölümü, 2 metre demir profillerle uzatıldı.

1978 model arabayı limuzine çevirdi

3 GÜNDE HAZIRLADI

Otomobil uzatıldıktan sonra camları için pencere camı kullanıldı, içerisine ek koltuklar yerleştirilip led ışıklar takıldı. Tüm imkansızlıklara rağmen 3 günde limuzin görünümüne kavuşan Renault 12 Toros marka otomobil, düğün günü gelin arabası olarak itinayla süslendi.

1978 model arabayı limuzine çevirdi VİDEO

 

ÇEKİCİ YARDIMIYLA TRAFİĞE ÇIKTI

Ancak otomobilin trafiğe çıkmasına izin verilmeyince çekici çağrılarak, gelin arabası olarak süslenen Toros limuzin çekiciye yüklendi. Çekiciye yüklenen otomobil, düğünün yapılacağı alana getirildi. Damat Mami Emen ve gelin Eylem Emen, burada gelin arabasının içine binip ardından düğünün yapılacağı düğün salonuna geçtiler. Düğünden sonra gelin ve damat, tekrardan limuzine çevrilen otomobile bindiler. Ardından da otomobil tekrardan çekiciye yüklendi.

1978 model arabayı limuzine çevirdi

Bir hayalinin gerçek olduğunu belirten Mami Emen, "Düğün günü kiralayacağımız bir limuzin bulamadık. Gerçi çok pahalıydı kiralama fiyatları. 3 bin 500 TL’ye Toros otomobili aldık. Arkadaşım Sefa Kındır ile birlikte sanayide otomobili bu şekilde limuzine çevirdik. Çekicinin üzerinde böyle bir arabada ilk defa bir gelin gidecek.” dedi.

1978 model arabayı limuzine çevirdi

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