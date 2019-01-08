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1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

Türk sineması ne zaman ve nasıl başladı? Türk sinemasının son dönemi olarak kabul edilen 1990’dan bugüne hangi romanlar filme uyarlandı?

Özel İçerik | 08.01.2019 - 16:57..
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1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

Türk sineması 5

Türk sinemasında hangi romanlar sinemaya hangi dönemlerde uyarlandı? Siyah beyaz dönemden bu yana hangi yazarlar, hangi filmlerin senaryosunu yazdığını bilmeden yazmıştı kitaplarını? Beşinci dosyamız 1990’dan bugüne Türk sineması roman uyarlamalarını içeriyor…

SİNEMADA SON DÖNEM

1990’lar ve 2000’lerin başlangıcı sinemada son dönem olarak ele alındı. Politik ve sosyal olarak her bir olgunun kemikleştiği ve düşüncelerin oturduğu zamanlardı. Kültürel anlamda da hızlı gelişmeler görünüyordu. Pop müzik kültürü var olur olmaz hemen canlanmış, ülkeye her gün yeni bir isim tanıtıyordu. Bu arada televizyon kanalları da sayıca artıyordu. Reklamcılık artık giderek daha da önemsenecek bir sektör oluyordu. 1980’lerin bireyselleşme şoku iyiden iyiye atlatılıyordu…

1960’ların sonundan itibaren televizyon ve yabancı filmlere yönelen seyirci, 90’ların özellikle ikinci yarısından sonra yeniden beyazperdeyle ilgilenmeye başladı. 1990’da üniversitelerde artık sinema eğitimleri verilmeye başlanmış, daha bilinçli yönetmen ve oyuncular yetişir olmuştu. Ayrıca devletin de sinemaya desteği yadsınamazdı. 1990’dan itibaren sinema, sayıca az da olsa nitelikli filmler çekilmeye başladı.

1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

80’LERDEN SONRA SİNEMA NEDEN SEYİRCİ KAYBETTİ

Son dönem, 80’lerin bireye odaklı sinemasından uzaklaşmayı başarmasının üzerine kurulmuştu. Dolayısıyla burada sorulması gereken asıl soru, 80’lerden itibaren sinemanın neden seyirci kaybettiğiydi. Çünkü o dönemde sinemada modernizm gereği birey ele alındığından, bu filmler sadece entelektüel kesime hitap edebilmişti.

Ardından Hollywood’un Türk Sineması üzerine kurduğu hakimiyet tartışmalara neden olmuş, neler yapılabileceği düşünülürken, teknolojinin gittiği yere kadar kullanılmasına karar verilmişti. Ondan kurtulunmuyorsa, o halde ona benzemeliydi.

1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

(Zeki Demirkubuz)

SON DÖNEMDE ZEKİ DEMİRKUBUZ ETKİSİ

Türk Sinemasının son dönemdeki uyarlamalarına değineceksek, o zaman Zeki Demirkubuz’dan özellikle bahsetmeli. Çünkü Demirkubuz, farklı bir sinema tarzına sahip. En önemli özelliği, sinemayı aşırı derecede kişiselleştirmiş olması. Öyle ki, sinemasında bireyin en gizli duygularına ulaşarak, kendimize dahi itiraf edemediğimiz hisleri beyazperdeye aktarıyor. Haliyle kendine has üslubu, son dönem sinema tartışmasında önemli bir yer bulmuş.

Demirkubuz’un uyarlamaları da ilginçti. Çünkü tam olarak uyarlama denemezdi. Ancak bir yandan da romanlardan esinleniyordu. Örneğin, 2002 yapımı Yazgı filminde Albert Camus’un Yabancı romanından esinlenmişti. Kitap başka bir dile ve kültüre ait olarak yazılmasına rağmen, Demirkubuz’un sinemasında sadece Türkçeleşmemiş, aynı zamanda Türkiyeleşmişti…

1990'DAN BUGÜNE TÜRK SİNEMASINA UYARLANAN TÜRK ROMANLARI

Bu dönemde oldukça fazla roman sinemaya uyarlandığından, bu dönem içinden seçtiğim filmleri, uyarlandıkları romanın görseli ile paylaşıyorum. Listenin tamamına "SAYIN, Aylin (2005), Türk Sinemasında Edebiyat Uyarlamaları ve Bu Uyarlamaların Toplumsal Yapıyla Etkileşimi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yükseklisans Tezi'nden" ulaşabilirsiniz.

1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

GİZLİ YÜZ - 1990

Kara Kitap

Orhan Pamuk - 1990

Uyarlayan: Ömer Kavur

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

SÖZDE KIZLAR - 1990

Sözde Kızlar

Peyami Safa - 1928

Uyarlayan: Orhan Elmas

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

TATAR RAMAZAN - 1990

Tatar Ramazan

Kerim Korcan - 1969

Uyarlayan: Melih Gürgen

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

SENİ SEVİYORUM ROSA - 1991

Tante Rosa

Sevgi Soysal - 1968

Uyarlayan: Işıl Özgentürk

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

TERSİNE DÜNYA - 1992

Tersine Dünya

Orhan Kemal - 1986

Uyarlayan: Esin Pertan

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

SOKAKTAKİ ADAM - 1995

Sokaktaki Adam

Attila İlhan - 1953

Uyarlayan: Biket İlhan

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

KASABA - 1996

Mısır Tarlası

Emine Ceylan - 1996

Uyarlayan: Nuri Bilge Ceylan

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

NOT: Filme konu olan Mısır Tarlası öyküsü, Emine Ceylan'ın Kış Yolculuğu kitabında yer almaktadır.

1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

AĞIR ROMAN - 1997

 

Ağır Roman

Metin Kaçan - 1990

Uyarlayan: Mustafa Altıoklar

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

HABABAM SINIFI  MERHABA - 2004

Hababam Sınıfı

Rıfat Ilgaz - 1957

Uyarlayan: Kartal Tibet

*

HABABAM SINIFI ASKERDE - 2005

Uyarlayan: Ferdi Eğilmez

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1990’dan bugüne filme uyarlanan Türk Romanları

EĞRETİ GELİN - 2005

Eğreti Gelinler

Şükran Kozalı - 2004

Uyarlayan: Atıf Yılmaz

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Not: "1980 - 1990 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.

Not: "1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.

Not: "1950 - 1960 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.

Not: "1919 - 1949 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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