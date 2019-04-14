1996 model otomobili, 42 bin TL'ye satın aldı

Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan galerici Fatih Yunus Güzel (32), 2 yıl önce internette satışa konulan 1996 model Toros marka otomobili 12 bin TL'ye satın aldı. Otomobil ile 5 ayda yaklaşık 600 kilometre yol yapan Güzel, daha sonra otomobili internetten satışa sundu.

50 BİN TL FİYAT BİÇTİ

Güzel, fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi orijinalliğini koruyan 9 bin 500 kilometredeki otomobil için 50 bin TL istedi. Güzel, bu sürede otomobili kapalı garajında muhafaza etti.

"BU ARABALARIN HASTASIYIM"

İzmir'de yaşayan iş insanı Mehmet Akif Baylan, internette gördüğü ilan sonrası Fatih Yunus Güzel ile telefonda görüşerek Kırıkkale'ye geldi. Otomobili inceleyen Baylan, aracı 42 bin TL'ye satın aldı. Mehmet Akif Baylan, "İzmir'den geliyorum. Çocukluğumdan beri hayalimdi böyle bir araba. Burada nasip oldu. Allah'ın izni ile kazasız belasız götüreceğiz. Çocukluğumdan beri bu arabaların hastasıyım, seviyorum bu arabayı." dedi.

"ARAMAYA KALKSAK BULAMAYIZ"

Otomobilin 1996 model olduğunu belirten Fatih Yunus Güzel, "9 bin 500 kilometrede. Hatasız, boyasız. Fabrikadan çıktığı gibi orijinal. Otomobili 42 bin liraya verdik. Hatıra verdik bu rakama, güle güle binsin. Aracımız Türkiye'de tek araç. Kendi markasında, hem kilometresi ile hem de temizliği ile. O kadar temiz bir araç ki biz bugün bu araçtan aramaya kalksak bulamayız." diye konuştu.