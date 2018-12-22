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Konya'da 2 aylık bebek kış vakti sokağa bırakıldı

Dün akşam saatlerinde, puset içinde sokağa terk edilen, 2 aylık bebek fark edildi. Hastaneye götürülen bebek, yurt yetkililerine teslim edildi.

DHA | 22.12.2018 - 12:15..
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Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında bir evin önüne, puset içerisinde bırakılan bebeği fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Gelen sağlık ekibi, bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada kontrolleri yapılan minik bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

2 aylık bebek kış vakti sokağa bırakıldı VİDEO

YURT YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yanındaki çantada, maması, bezi ve eşyalarının da bırakıldığı belirtilen minik bebek, Konya Yetiştirme Yurdu yetkililerine teslim edildi.

Polis ekipleri, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

Konya'da 2 aylık bebek kış vakti sokağa bırakıldı

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