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2 aylık yavru köpeğin kulaklarını kesip sokağa attılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kulakları kesilerek sokağa atılan 2 aylık yavru köpek koruma altına alındı.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 17:42..
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Bir hayvansever tarafından sokak ortasında bulunduğu öğrenilen yavru köpek, Bodrum Hayvan Barınağı'na götürüldü. Veterinerler tarafından tedavisi yapılan yavru köpeğin, kesici aletle kulaklarının kesildiği tespit edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Barınakta koruma altına alınan 2 aylık yavru köpeğin, tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

2 aylık yavru köpeğin kulaklarını kesip sokağa attılar

TEDAVİSİ YAPILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, "Yavru köpeğimizi çok korkmuş bir halde Bitez'de sokakta bulmuşlar. Hayvan barınağındaki yetkililer tarafından alınan köpeğimiz, barınağa götürüldü. Burada veterinerler tarafından tedavisi yapılan yavrunun, kulaklarının kesici bir aletle kesildiğini öğrendik. Kulakları birinin kestiği belli, yamuk yumuk, Veteriner kesiği değil. Yavrumuz şu an iyi barınakta güvenilir ellerde" dedi.

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