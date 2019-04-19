2 bakanlığa atama yapıldı

AK Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan Özgül Özkan Yavuz, seçimde aldığı yenilgiden sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı'na atandı.

Karabük'ten Ankara yönüne giden Cevdet Akgül'ün aracı kontrolden çıktı. Araç önce bariyerlere ardından da refüje düştü. Kazadan sağ kurtulan adamın ise söyledikleri oldukça şaşırtıcıydı.

Şarkıcı Aydilge, eşi Utku Barış Andaç'ın doğum günü için evde bir kostüm partisi düzenledi.

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Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Kadıköy'de Volkan Demirel'le yaşadığı gerginliği anlattı. Şaş taraftarı selamlamayı gittiğini ancak o sırada Volkan'ın kendisine küfür ettiğini söyledi.