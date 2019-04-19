2 bakanlığa atama yapıldı

31 Mart seçimleri geride kaldı.
Seçimlerde AK Parti’nin Kadıköy adayı Özgül Özkan Yavuz, CHP’nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı karşısında büyük bir farkla kaybetmişti.
Özgül Özkan Yavuz, %19,54 oy oranı alırken, rakibi CHP’li Şerdil Dara Odabaşı ise %65,99 oy oranına ulaşmıştı.
İKİ ADAY BAKAN YARDIMCISI OLDU
Seçimlerin üzerinden 19 gün geçti ve Özgül Özkan Yavuz, yeni görevine atandı.
Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına da Fatih Metin getirildi.
Metin, 31 Mart seçimlerine AK Parti'nin Bolu adayı olarak girdi ve kaybetti.