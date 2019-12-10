2 bin 200 yıllık mozaiği satmaya çalışanlar yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Alibeyli Mahallesi'nde, sit alanındaki bir tarlada bir grubun mozaik bulduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

30 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

İhbarı yapan kişinin tarla sahibinin de arasında bulunduğu şüphelilerin, yabancı bir iş adamı ile mozaiği satmak üzere pazarlık yaptığı, 8 milyon dolar teklif eden bu kişiden 30 milyon dolar istedikleri bilgisini de jandarmayla paylaştığı öğrenildi.

50 METREKARE 2 BİN 200 YILLIK MOZAİK BULUNDU

Bunun üzerine izinsiz kazı yapılan bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, üzerinde çeşitli hayvan motifleri ile yazıların yer aldığı Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki mozaiği belirtilen tarlada buldu.

Tarlada buldukları mozaiği, 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar VİDEO

GÖZLATINA ALINAN 5 KİŞİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Mozaiğin bulunduğu bölge korumaya alınırken, olayla ilgili M.Ö. (21), İ.Ö. (47), D.A. (55), B.Ö. (24) ve H.İ.Ö. (43) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö, İ.Ö. ve D.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. B.Ö. ve H.İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.