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2 bin 500 polis adayı alınacak

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 500 özel harekat branşında polis adayı alımı yapılacak.

AA | 31.08.2019 - 15:18..
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Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

500 KADIN ÖZEL HAREKAT

Ayrıca, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alımı yapılacak.

SİTEDEN İLAN EDİLECEK

Ön başvuru tarihleri ve sınavlara ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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