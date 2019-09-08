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2 bin 500 su kaplumbağası gümrükte ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağasına el konuldu.

İHA | 08.09.2019 - 12:09..
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Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen Türk plakalı bir tır, Sarp Gümrük Kapısı'nda riskli olarak değerlendirilerek arama hangarına sevk edildi.

YEMEK DOLABININ İÇERİSİNE GİZLEDİLER

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce aracın dorsesinde gerçekleştirilen aramada, yemek dolabının içerine gizlenmiş vaziyette 12 koli tespit edildi.

2 bin 500 su kaplumbağası gümrükte ele geçirildi

2 BİN 500 SU KAPLUMBAĞASI ELE GEÇİRİLDİ

İçerisine hava girmesi için özel olarak hazırlanan kolilerde toplam 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi. Ele geçirilen su kaplumbağaları Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğal Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

PİYASA DEĞERİ 142 BİN TL

Piyasa değeri yaklaşık 142 bin Türk lirası olan 2 bin 500 adet su kaplumbağasını yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokmak isteyen şahıslar hakkında yürütülen adli soruşturmaya devam ediliyor.

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