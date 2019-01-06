2 bin 500 yıllık nekropol müzeye dönüşüyor

Antalya Doğu Garajı Kültür Merkezi inşaatı için başlatılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan ve kentin tarihini MÖ 4. yüzyıla kadar aydınlatan 2 bin 500 yıllık nekropol (mezarlık) ile arkeolojik eserler, müze konseptiyle kültür turizmine hizmet edecek.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Geçen yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 13 milyon 642 turist ağırlayan dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, turizmi çeşitlendirecek, yerli ve yabancı turistlere alternatif alanlar sunacak çalışmalara devam ediliyor.

2 BİN 500 YILLIK TARİH ORTAYA ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesince 2008 yılında başlatılan Doğu Garajı Kültür Merkezi inşaat çalışmasında yapılan kazılarda sürpriz olarak ortaya çıkan nekropol, kültür merkezi projesini değiştirdi.

"ÖNEMLİ BİR MÜZE KONSEPTİ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, "Mezarlıklar arasında oluşturulan yürüyüş bantları ile ziyaretçiler alanı gezebilecek. Alanda tarihi argümanlar sergilenecek, dinleti, konferans salonu olacak. Doğu Garajı Kültür Merkezi ile Nekropol arasında henüz kazılmamış mezarlar var, buralarda kazı çalışmaları devam edecek. Bir tarafta mevcut mezarların restorasyonu, bir tarafta kazı çalışmaları, bir taraftan da sergi faaliyetleri gerçekleştirilecek. Antalya ve Türkiye için çok farklı, alternatifi olmayan bir proje diyebiliriz. Antalyamıza ve ülkemize kazandırdığımız en önemli müze konseptli bir proje" dedi.





MART AYINDA AÇILACAK

Doğu Garajı Kültür Merkezi'nde büyük bir tiyatro, konservatuvar olacağını, bölgedeki Ali Çetinkaya Caddesi'nde de nekropolden çıkan eserlerin sergileneceğini ifade eden Erçin, müzenin mart ayında ziyarete açılmasının planlandığını ancak sergi ve tasarım kısmındaki çalışmaların ise bir yıl sürebileceğini aktardı.

BİNE YAKIN MEZAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nekropol Müzesi Sorumlusu Arkeolog Mehmet Şengül de alanın Attaleia Antik Kenti'nin mezarlık bölümüne ait olduğunu söyledi.

Kazı çalışmalarında bine yakın mezarı gün yüzüne çıkardıklarını dile getiren Şengül, mezarların her birinde tek bir gömü olmadığını, bazılarında 300, 400 bireyin defnedildiğinin görüldüğünü kaydetti.

İKİNCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

Mezar yapıları ortaya çıktığında bölgenin birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğini anlatan Şengül, bölgenin 2 bin 500 yıllık bir geçmişi barındırdığını, kazılarda MÖ 4. yüzyılın sonuna kadar eserlerin bulunduğunu dile getirdi.