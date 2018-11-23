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2 bin 504 engelli memur alınacak

Bakan Selçuk, “2 bin 504 engelli memur alımı için tercihler 29 Kasım’da başlıyor” dedi.

REUTERS | 23.11.2018 - 13:36..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 504 engelli memur alım ilanı için tercihlerin, 29 Kasım tarihinde başlayacağını ve 7 Aralık tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildiğini açıkladı.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR

Tercih kılavuzunun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na gönderildiğini ifade eden Bakan Selçuk, adayların 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerini belirtti.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bakan Selçuk, “Engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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