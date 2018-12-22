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2 bin 800 rakımda karla mücadele çalışması

Hakkari’de İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Durankaya beldesinin alternatif yolu olan 2 bin 800 rakımlı Şivekür Tepesi’nde, yol genişletme çalışmaları başlattı.

İHA | 22.12.2018 - 11:17..
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140 köy ve 393 mezra yolunun bulunduğu Hakkari’de, İl Özel İdaresi tarafından 64 iş makinesi ve 102 personel ile yaptığı karla mücadele çalışması ,yöre halkının takdirini kazandı.

KAPALI YOL VE MEZRA BIRAKMADILAR

Etkili olan yoğun kar yağışına rağmen geceli gündüzlü çalışan Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin, kapalı köy ve mezra yolu bırakmaması memnuniyetle karşılandı.

2 bin 800 rakımda karla mücadele çalışması

2 BİN 800 RAKIMLI TEPEDE KARLA MÜCADELE

Kar yağışının etkisini kaybetmesine rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yol genişletme çalışmalarına ağırlık verdi. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmek için gecesini gündüzüne katan ekipler, Durankaya beldesinin alternatif yolu olan 2 bin 800 rakımlı Şivekür Tepesi’nde, 4 iş makinesi ve 6 personel ile yol genişletme çalışmaları başlattı. Rüzgarın etkisiyle birlikte, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu zirvede çalışan karla mücadele ekibi, dondurucu soğuk havaya rağmen yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Belde sakinleri ise, Şivekür Tepesi’ndeki alternatif yolun, şehir merkezine yakın olduğu için ulaşımlarını bu yolda sağladıklarını belirterek, kendilerini hiçbir zaman mağdur bırakmayan İl Özel İdaresi karla mücadele ekibine teşekkür ettiler.

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