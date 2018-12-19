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2 bin 800 rakımdaki sınır bölgesinde elektrik çalışması

Suriye ve Irak sınırında güvenliği sağlayan askeri üs bölgelerine elektrik sağlamak için, olumsuz hava koşullarında mücadele veriliyor.

İHA | 19.12.2018 - 13:23..
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Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü arıza bakım onarım ekibi, Irak sınırına sıfır noktada bulunan Uludere ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı askeri üs bölgesinde, yaşanan arızayı gidermek üzere yoğun kar yağışına rağmen yola koyuldu.

2 METREYİ BULAN KARDA ZORLU YOLCULUK

Araç ile gidilebilecek son noktaya kadar giden ekipler, bundan sonra yola yaya olarak devam ettiler. Mehmetçiğin de güvenlik amacıyla eşlik ettiği Dicle Elektrik ekibi, 2 metreyi bulan karda zorlu bir yolculuğun ardından üs bölgesine ulaşarak gerekli onarımları yaptı.

2 bin 800 rakımdaki sınır bölgesinde elektrik çalışması

AÇILAN YOLLAR KISA SÜREDE KAPANIYOR

Coğrafi açıdan dağlık ve kayalık olan ve yoğun kar yağışının etkili olduğu askeri üs bölgesinde, zaman zaman hava muhalefetinden kaynaklanan arızaların yaşandığını belirten Dicle Elektrik yetkilileri, “Bu bölgedeki elektrik şebekemizde zaman zaman iletken kopması, şebekeyi koruyan parafudr elemanlarına yıldırım isabet etmesi, yer altı kablo hasarı gibi sebeplerden dolayı birtakım arızalar yaşanabilmektedir. Sınıra sıfır noktada bulunan bu üs bölgesinde kopan iletken, bölgeye ulaşan ekibimiz tarafından onarıldı. Bu bölgedeki en büyük sıkıntımız, kar ve tipinin açılan yolları kısa sürede yeniden kapatmasıdır. Buna rağmen ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.

2 bin 800 rakımdaki sınır bölgesinde elektrik çalışması

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