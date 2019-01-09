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2 bin 800 rakımlı köyde hasta kurtarma operasyonu

Hakkari'nin Çaltıkoru köyünde aniden rahatsızlanan 19 yaşındaki genç kız, ekiplerin kardan kapanan yolu açılmasıyla hastaneye yetiştirildi.

İHA | 09.01.2019 - 01:01..
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Kent merkezinden 55 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Çaltıkoru köyünde ikamet eden 19 yaşındaki Leyla Çiftçi aniden rahatsızlandı. Çiftçi ailesinin durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirmesi üzerine İl Özel İdaresi Akçalı Şantiye Şefliğine bağlı karla mücadele ekibi hemen harekete geçti.

2 bin 800 rakımlı köyde hasta kurtarma operasyonu

3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YOL AÇILDI

Yapılan 3 saatlik çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte devreye Hakkari il sağlık müdürlüğü 112 acil sağlık ekibi girdi. 112 sağlık ekipleri paletli kar aracı ile köye ulaşarak Leyla Çiftçi ismindeki hastaya burada ilk müdahaleyi yaptı, ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırdı.

2 bin 800 rakımlı köyde hasta kurtarma operasyonu VİDEO

2 bin 800 rakımlı köyde hasta kurtarma operasyonu

3 METRE BOYUNDA KAR YAĞDI

2 bin 800 rakımda bulunan köylerine bu yıl yaklaşık 3 metre karın yağdığını belirten Çiftçi ailesi, olumsuz hava şartlarına rağmen kısa sürede yollarını açan İl Özel İdaresi ekipleri ve köylerine ulaşmayı başaran sağlık ekibine teşekkür etti.

2 bin 800 rakımlı köyde hasta kurtarma operasyonu

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