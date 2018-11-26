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2 bin yıllık Kandıra Bezi'ni yeni ustalar yaşatacak

Anadolu'da 2 bin yıllık geçmişe sahip olan, dayanıklılığıyla bilinen ve halk arasında "Kandıra bezi" olarak tanınan keten bezinin üretiminin unutulmaması için yeni ustalar yetiştiriliyor.

AA | 26.11.2018 - 09:44..
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce açılan kursta, Anadolu'da 2 bin yıllık geçmişe sahip olan, dayanıklılığıyla bilinen ve halk arasında Kandıra bezi olarak tanınan keten bezinin üretiminin unutulmaması için yeni ustalar yetiştiriliyor.

YENİ USTALAR YETİŞİYOR

Çalı yırtmaz diye adlandırılan Kandıra Bezi'nde yaşanan usta sıkıntısını gidermek amacıyla açılan kursa katılan kadınlar, hem meslek sahibi oluyor hem de dokudukları bezleri satarak gelir elde etmeyi planlıyor.

2 bin yıllık Kandıra Bezi'ni yeni ustalar yaşatacak

BEZE HAYAT VERECEKELR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) kapsamında Kandıra ilçesinde verilen eğitim sayesinde, keten bitkisinin ekiminin azalmasıyla unutulmaya yüz tutan Kandıra bezi, yeniden hayat bulacak.

KURSA İLGİ YOĞUN

Kurs eğitmeni Zülfiye Soylu, kursun 1 Ekim'de başladığını, kadınların kursa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Kursa İzmit ilçesinden gelen kursiyerin de bulunduğunu aktaran Soylu, 2 grup halinde 30 kişiye eğitim verdiklerini kaydetti.

2 bin yıllık Kandıra Bezi'ni yeni ustalar yaşatacak

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