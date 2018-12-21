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2 çocuğunu döven anne serbest kaldı

Antalya'da eşinin evi terk etmesini kabullenemeyen Elif D., 1 ve 3 yaşlarındaki oğullarını dövdüğü videoyu kocasına ve yakınlarına göndererek, "İntikamımı böyle alırım" dedi.

DHA | 21.12.2018 - 22:14..
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Olay, Irak'ta bulunan dedenin, Elif D.'nin çocuklarını dövme görüntüsünü polise ulaştırmasıyla ortaya çıktı.

Görüntüleri ihbar kabul eden polis, dün akşam Kepez ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Evde kimseyi bulamayan polis, Elif D.'nin çocuklarıyla hastanede olduğunu belirledi.

Kocasının terk etmesinin intikamını, iki oğlunu döverek aldı

SERBEST KALDI

Kepez Devlet Hastanesi'ne giden polis, burada tedavi gören Y.'nin yanında olan Elif D.'yi gözaltına aldı. Anne Elif D. ve büyük oğlu J., polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elif D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 çocuğunu döven anne serbest kaldı

"İNTİKAMIMI BÖYLE ALIRIM"

Polisin delil olarak el koyduğu görüntülerde, anne çocuklarını dövüyor. Bu sırada da eşi Bahattin D.'ye hitaben, "Bak görüyorsun çocuğunu ağlıyor. Ne yemek yemiş, ne altını açmışım. Hele gel evimin haline bak. Bak bak, gördün nasıl ağlıyor" dediği duyuluyor.

Kadın, küçük oğlu Y.'yi tokatladıktan sonra ise "Babanız yapıyor. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. İkinci çocuğuna geliyorum. Bak görüyor musun nasıl korkuyor. Bahattin yapıyor size bunu. Gördün mü intikamımı böyle alırım. Benimle iyi geçineceksin. Seni tehdit ediyorum. Öldürürüm, gebertirim" diyor.

İKİ KARDEŞ KORUMA ALTINDA

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Y. ve J. kardeşler, devlet korumasına alındı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibi tarafından alınan 2 kardeş, sevgi evine yerleştirildi.

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