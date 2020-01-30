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2 çocuk annesi evli sevgilisini tuvalette öldürdü

İlişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiği için tren garının tuvaletinde tabancayla sevgilisini öldüren kadın, polise teslim oldu.

DHA | 30.01.2020 - 12:44..
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Konya'nın Çumra ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Saliha Ö.,  bir süredir ilişki yaşadığı Sadık Akman ile  İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki tren garının tuvaletinde buluştu.

Akman, Saliha Ö.'yü, ilişkilerini kocasına söylemekle tehdit etti. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı.

2 çocuk annesi evli sevgilisini tuvalette öldürdü

TABANCAYA VURDU

Saliha Ö., tartışma sırasında yanında getirdiği tabancayla Akman’ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Sadık Akman çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akman yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Ö. ise Çumra Polis Merkezi’ne giderek, teslim oldu.

2 çocuk annesi evli sevgilisini tuvalette öldürdü

"TEHDİT EDİNCE ÖLDÜRDÜM"

Saliha Ö.'nün polise verdiği ilk ifadesinde, "Sadık Akman ile bir süredir ilişkimiz vardı. Beni ilişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu. Tren garının oradaki tuvalette buluştuk. Tartışmaya başladık. Beni yine tehdit edince Sadık Akman'ı vurdum." dediği öğrenildi.

2 çocuk annesi evli sevgilisini tuvalette öldürdü

"DİK DUR BACIM"

Saliha Ö., bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen yakınlarının, Saliha Ö.'ye "Dik dur bacım" diye seslenmeleri dikkat çekti.

2 çocuk annesi evli sevgilisini tuvalette öldürdü

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