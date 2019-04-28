Ohio eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki çocuk ve 10 yaşındaki ablasının arka koltuklarında oturdukları ve park halinde olan araç çalındı.

Aracın hareket etmeye başladığını fark eden 8 yaşındaki çocuk, ablasını kolundan tutarak aracın arka kapısını açtı ve son anda atlayarak kurtuldu.

2 çocuk çalınan araçtan atlayarak kurtuldu VİDEO

ARACIN PEŞİNDEN KOŞTU

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın birkaç metre ilerledikten sonra arka kapısının açıldığı ve çocuk ile ablasının atladıkları görüldü. Nita Coburn’un ise torunlarını kurtarmak için aracın peşinden koştuğu görüldü.

POLİS ÇEVİRMESİNDE YAKALANDI

Yerel medya, aracı çalan Hindistanlı Dalvir Singh’in uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtirken; hırsızın bir polis çevirmesinde yakalandığını duyurdu. Ayrıca, Singh’in ‘adam kaçırma, saldırı ve hırsızlık’ ile suçlandığı belirtildi.