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2. Dünya Savaşı’ndan kalan mayın 79 yıl sonra patladı

Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Anapa sahilinde bulunan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir mayın kontrollü olarak patlatıldı.

İHA | 06.12.2018 - 00:24..
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Rusya’nın güney bölgelerinden olan Krasnodar bölgesine bağlı Anapa şehrinin Karadeniz açıklarında bir çocuk tarafından denizin ortasında bir madde görüldü.

Çocuk gördüğü devasa cismi polise haber verdi. Cismin mayın olduğu tespit edilince Rusya’nın Novorossisk şehrinde bulunan Karadeniz Donanma Üssü’nden dalgıç askerler olay yerine geldi.

2. Dünya Savaşı’ndan kalan mayın 79 yıl sonra patladı

Dalgıçlar tarafından yapılan çalışma ile cisim üzerine patlayıcılar yerleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından devasa mayın patlatıldı.

MAYININ PATLAMA ANI HERKESİ ŞAŞIRTTI

2. Dünya Savaşı döneminde kullanılan mayının patlama anındaki etkisi ise herkesi şaşırttı. Sahilden 50 metre içeride patlatılan mayının etkisiyle yerden metrelerce yüksekliğe dalgalar yükseldi.

Yetkililer son yıllarda birçok noktada ikinci dünya savaşından kalma mühimmat ve benzeri cisimlerin rastlandığını vurgulayarak Rus halkının dikkatli olmasını ve tanınmayan bir cisim görüldüğünde mutlaka polise haber vermelerini istedi.

Rusya'da 2. Dünya Savaşı’ndan kalan mayın patlatıldı VİDEO

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