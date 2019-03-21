2. el araçlara ekspertiz zorunluluğu

Önümüzdeki aydan itibaren ikinci el araç satışlarında, ekspertiz raporu zorunlu hale geliyor. İkinci el olarak satılacak her araç için rapor almak şart olacak.

Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliğiyle artık kilometre düşürme, aracın hasarını, kazasını gizleme gibi dolandırıcılıklara kadar varan hileler son bulacak.

HER ŞİRKET YETKİLİ OLAMIYOR

Her şirket ekspertiz raporu düzenleyemeyecek. Yetki, sadece Türk Standartları Enstitüsü’nden Hizmet Yeterlilik Belgesi alan firmalarda olacak.

Daha önce, sadece alıcı talep ederse ekspertiz raporu alınıyordu. Raporu talep etmeyenler ise aracın dış görünüşüne bakıp satıcının sözüne güvenmek zorunda kalıyordu.

ARACIN ÖZELLİKLERİ YER ALACAK

Yetkili ekspertiz raporunda ikinci el aracın özellikleri, arıza ve hasar durumuyla kilometre bilgilerine yer verilecek.

Aracın, hem motorunda hem kaportasında değişen bir parça var mı, yok mu görülecek.

Frenlerin durumundan, boyanın orijinalliğine kadar her şey kontrol edilecek.