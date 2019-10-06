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2 evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Denizli'de çıkan yangında tek katlı evlerden birisi alevlere teslim olurken, bir diğeri ise kullanılamaz hale geldi.

İHA | 06.10.2019 - 07:42..
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Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi 1952/1 Sokakta, Ahmet Özen’e (84) ait tek katlı müstakil evlerden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

2 evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

EVLERİNİN YANIŞINI AĞLAYARAK İZLEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Tek katlı müstakil evlerden birinde başlayan ve daha sonra yanındaki diğer eve de sıçrayan yangının kontrol altına alınması için 6 itfaiye ekibi yoğun çaba harcadı. Bu sırada olay yerine gelen evlerin sahibi 84 yaşındaki Ahmet Özen söndürme çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi. Yangın sonrası evlerden birisi alevlere teslim olup küle dönerken, bir diğeri ise kullanılamaz hale geldi. Tamamen yanan evde kiracı olarak kalan ailenin yangın esnasında evde olmamaları olası bir faciayı önlerken, alevlerin sıçradığı diğer evdeki 4 kişilik aile ise mahalle sakinlerinin yardımı ile evden çıkarıldı.

2 evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

BİR AİLEYİ KURTARDILAR

Mahalle sakinlerinden İrfan Biçen (35) yaşanan korku dolu anları ve yanan evlerden birindeki 4 kişilik ailenin kurtarılmasını anlattı. Olayda büyük bir panik yaşadıklarını ve aile ile birlikte yanan evden mutfak tüpünü de dışarı çıkardıklarını kaydeden Biçer, “Saat 00.00 civarlarında tam yatmak üzereyken, evin yandığını gördüm balkondan. İlk önce 155 ve 110’nu aradık. O arada onlar gelene kadar biz komşularla beraber direk eve girdik. Komşudan evde kim varsa karısı, kızı, çoluğu çocuğu hepsini dışarı çıkardım. Arkasından içeri girdim tüpü çıkardım. Komşumuzu bacımızı çıkardım dışarı, arkasından sonra itfaiye yetişti. Yangının sebebini bizde bilmiyoruz ama büyük yangının ortasında kaldık” dedi.

2 evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Yangın sonrası bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi görevlileri evlere giden elektriği keserken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmanın ise devam ettiği bildirildi.

2 evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

2 evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

2 evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

2 evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

2 evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

2 evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

2 evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

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