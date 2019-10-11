2 farklı operasyonda toplam 81 göçmen yakalandı

Kuşadası'ında sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 40’ı çocuk, 19’u kadın toplam 81 kaçak göçmen yakalandı.

RADARLA TESPİT EDİLDİLER

İlk operasyonda Kuşadası Körfezi’nde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Ahmetbeyli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince, hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 22 Suriye, 2 Filistin ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı.

1 BOTTA 56 KİŞİ

Sahil güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu ihbarı alan sahil güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurarak, içerisindeki Suriye uyruklu 56 düzensiz göçmeni gözaltına aldı.

Operasyonlarda yakalanan toplam 81 göçmen sağlık kontrollerinin ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.