2 gün önce taşındıkları ev yanınca sokakta kaldılar

Denizli'de bir yedek parça fabrikasında işçi olarak çalışan Nazmi İçerki, Tavas ilçesinden kent merkezine taşınmaya karar verdi.

2 gün önce tek katlı bir evi kiralayan İçerki'nin ailesiyle birlikte taşındığı yeni evinde, yangın çıktı.

YANGIN BACADAN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere su ile müdahale ederek, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının bacadan çıktığı belirlenirken, İçerki ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.

"GİDECEK YERİMİZ YOK"

Evlerinde çıkan yangın nedeniyle üzgün olduklarını belirten Nazmi İçerki, "İki gün önce taşındığım ev kullanılamaz hale geldi. İki gün elektrikli ısıtıcıyla ısınmıştık. Bugün sobayı yaktık. Eşim, annem ve 2 yaşındaki kızım evdeyken yangın çıkmış. Ben dışarıdaydım. Komşularımın da yardımıyla ailemi dışarı çıkarıp itfaiyeyi aradım. Evimiz kullanılamaz durumda. Bacanın üzeri kapalıymış. Sobayı yakınca çatıda yangın başlamış. Eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Canımız sağ olduğu için şükrediyoruz. Bu soğukta gidecek yerimiz yok" dedi.





















