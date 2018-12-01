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2 günde ayıklanan 1,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Rize'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde, vatandaşlara, 2 günde ayıklanan 1,5 ton hamsi ikram edildi.

AA | 01.12.2018 - 15:03..
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Rize Belediye Başkanlığınca "Martı çığlıklarındaki gri lezzet" sloganıyla organize edilen festival, Rize sahil dolgu alanında gerçekleştirildi.

2 günde ayıklanan 1,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

2 SAATTE TÜKENDİ

2 günde ayıklanan 1,5 ton hamsi, Ekrem Orhon Turizm Otelcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak bölümünde görevli 2 öğretmen, 16 öğrenci ve belediye personeli tarafından 30 metrelik 12 ızgarada pişirildi.

Bir süre ızgaranın başına geçen Vali Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Reşat Kasap da pişirdikleri hamsileri vatandaşlara ikram etti.

Yaklaşık 3 bin kişi 1,5 ton hamsiyi 2 saatte tüketti. Yağmura rağmen festivale ilgi gösteren vatandaşlara helva ve çay da dağıtıldı.

2 günde ayıklanan 1,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

3 DAKİKADA YEDİ

Festival kapsamında düzenlenen en kısa sürede hamsi yeme yarışmasını ise, ekmek arası hamsiyi 3 dakikada yiyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Fatih Gürleyen kazandı.

Vali Çeber ve Belediye Başkanı Kasap, yarışmacılara çeşitli hediyeler verdi.

Kemal Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmura rağmen yoğun katılım olduğunu belirterek, keyifli bir festival gerçekleştirdiklerini söyledi.

2 günde ayıklanan 1,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

"HAMSİ BİZİM NEŞE KAYNAĞIMIZ"

Hamsinin çok farklı bir kültür olduğunu vurgulayan Çeber, "Hamsi denilince aklımıza zeka, espri, olumlu anlamda uyanıklık, çeviklik ve atiklik geliyor. Biz de bugünde vatandaşlarımızla birlikte ızgara başına geçtik." dedi.

Festivale katılanlardan Murat Topal ise Rizelinin horon ile hamsiden vazgeçemeyeceğini dile getirerek, "Hamsi bizim neşe kaynağımızdır. Biz hamsi ile varız. İyi ki hamsi var." diye konuştu.

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