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2 gündür kayıp olan keçinin imdadına jandarma yetişti

Kırıkkale'de görevden dönen jandarma ekipleri, dağlık arazide kaybolan keçinin doğum yapmasına yardım etti.

AA | 14.03.2019 - 15:08..
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Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görev için Kenanobası köyünden dönerken Yassıbağ mevkisindeki dağlık arazide yatan keçi olduğunu fark etti.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Keçinin doğurmaya başladığını fark eden askerler, hayvanın doğumuna yardım etti. Keçinin Sefer Özçam'a ait olduğunu tespit eden askerler, keçi ve yavrusunu sahibine teslim etti.

2 gündür kayıp olan keçinin imdadına jandarma yetişti

"ÇOK SEVİNÇLİYİZ"

Özçam, 2 gündür keçisinin kayıp olduğunu, aramalarına rağmen hayvanı bulamadıklarını söyledi.

Bugün komutanların elinde oğlak ve keçiyi görünce çok sevindiğini belirten Sefer Özçam, "Allah hepsinden razı olsun. Keçimi dağda yalnız bırakmamışlar. Biz kayboldu diye üzülürken, komutanlarımız sağ olsun yavrusuyla birlikte aldı geldi. Çok sevinçliyiz." diye konuştu.

2 gündür kayıp olan keçinin imdadına jandarma yetişti

2 gündür kayıp olan keçinin imdadına jandarma yetişti

2 gündür kayıp olan keçinin imdadına jandarma yetişti

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