2 günlük sokağa çıkma yasağı için çuvalla ekmek aldı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı alındığını duyurmuştu.

Duyurunun ardından birçok vatandaş, malesef günlerdir yapılan uyarılara rağmen, 'sosyal mesafe'yi önemsemedi ve alışveriş mekanlarında yığılmalara neden oldu.

Bazı vatandaşların tepkisi ise, batılı ülkelerdeki abartılı alışverişleri hatırlattı.

2 GÜN İÇİN BİR ÇUVAL EKMEK ALDI

Duyurunun ardından bir şahsın koca bir poşette taşıdığı onlarca ekmeği sırtlayarak götürdüğü anlar cep teelfonu ile kaydedildi.

2 gün için çuvalla ekmek alan vatandaş