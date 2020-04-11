2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu

Koronavirüs önlemleri kapsamında 31 kentte seyahat kısıtlamasının ardından, havaların güneşli olmasıyla insanların dışarı çıkarak salgını yaymasını engellemek için, hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İçişleri Bakanlığının talimatının açıklanması sonrası, gıda ağırlıklı birçok alışveriş noktasında, sosyal mesafeye dikkat edilmeden yoğunluk oluştu.

KURUYEMİŞÇİDE BİLE KUYRUK OLDU

Gıda yoksunluğu ve yasağın uzatılacağı, tüm dükkanların kapanacağı endişesiyle kuyrukların oluştuğu yerlerden biri de kuruyeşçiler oldu.