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2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

Elazığ'da erkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın, 6.8'lik depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkımına başlanırken Makbule Baran, apartmana 2 hafta önce taşındığını söyledi.

DHA | 29.01.2020 - 07:10..
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2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, İcadiye Mahallesi Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan, 7 katlı Altunbaş Apartmanı, ekiplerce riskli olarak tespit edilince yıkımına karar verildi.

2 HAFTA ÖNCE YERLEŞMİŞTİ

Caddenin iki tarafı da güvenlik önlemleri alınıp, bariyerlerle kapatıldı. Altunbaş Apartmanı'nın, önceki akşam yıkımına başlandı.

Binadan 3 ay önce satın aldığı daireye 2 önce hafta yerleşen 40 yaşındaki Makbule Baran, yıkımına üzüldüğünü söyledi.

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

"EVİ ALDIĞIM KİŞİ, ÇOK SAĞLAM DEMİŞTİ"

Binanın depremde hasar gördüğünü anlatan Baran, "Evin içi kötüydü. Ben de 40 bin TL masraf ettim. Her şeyi hazırladım, eve yerleştim. 2 hafta oturdum ama yıkım kararı alındı. Mağdur oldum. Çok üzüldüm. Depremde hasar gördü binamız. Kolonları çatlamış. Evi aldığım kişi çok sağlam demişti. Ama ne yazık ki öyle çıkmadı. Yetkililer geldi, inceleme yaptı. Yıkım kararı aldılar. Tabi ki cana geleceğine mala gelsin. Canımıza bir şey olmadan önlem alındı. Fakat maddi olarak mağduriyet yaşamış olduk. Yine de çok şükür" diye konuştu.

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

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